Форварда Вест Гема виписали з лікарні після ДТП
Майкл Антоніо
x.com/WestHam
Форварда Вест Гема Майкла Антоніо виписали з лікарні після ДТП.
Про це повідомляє The Times.
Нападник продовжить відновлення вдома. Раніше повідомлялося, що гравець вибув мінімум на рік.
Наразі неясно, чи змусить травма 34-річного гравця завершити кар'єру, але вже точно відомо, що в поточному сезоні він більше не зіграє, адже не реабілітацію знадобиться мінімум один рік.
Нагадаємо, нападник переніс операцію на зламаній нозі. 7 грудня Майкл Антоніо потрапив у жахливу ДТП.
Цього сезону нападник відіграв за Вест Гем 15 матчів, забив один гол та віддав одну результативну передачу.