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Форварда Вест Гема виписали з лікарні після ДТП

Олексій Мурзак — 31 грудня 2024, 18:47
Форварда Вест Гема виписали з лікарні після ДТП
Майкл Антоніо
x.com/WestHam

Форварда Вест Гема Майкла Антоніо виписали з лікарні після ДТП.

Про це повідомляє The Times.

Нападник продовжить відновлення вдома. Раніше повідомлялося, що гравець вибув мінімум на рік.

Наразі неясно, чи змусить травма 34-річного гравця завершити кар'єру, але вже точно відомо, що в поточному сезоні він більше не зіграє, адже не реабілітацію знадобиться мінімум один рік.

Нагадаємо, нападник переніс операцію на зламаній нозі. 7 грудня Майкл Антоніо потрапив у жахливу ДТП.

Цього сезону нападник відіграв за Вест Гем 15 матчів, забив один гол та віддав одну результативну передачу.

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