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Лідер збірної Німеччини пропустить можливий півфінал Євро-2024

Олександр Булава — 5 липня, 19:56
Лідер збірної Німеччини пропустить можливий півфінал Євро-2024

Центральний захисник збірної Німеччини Антоніо Рюдігер не зіграє у півфіналі чемпіонату Європи-2024 у випадку виходу туди "Бундестім".

Оборонець у матчі 1/4 фіналу проти Іспанії отримав другу жовту карту. Перше попередження Рюдігер отримав у матчі другого кола проти Угорщини.

Зазначимо, що Антоніо на Євро-2024 взяв участь в усіх матчах команди на турнірі та був визнаний найкращим гравцем поєдинку з Данією.

У півфіналі переможець пари Німеччина — Іспанія зіграє проти Португалії або Франції.

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Рюдігер

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