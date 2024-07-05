Лідер збірної Німеччини пропустить можливий півфінал Євро-2024

Центральний захисник збірної Німеччини Антоніо Рюдігер не зіграє у півфіналі чемпіонату Європи-2024 у випадку виходу туди "Бундестім".

Оборонець у матчі 1/4 фіналу проти Іспанії отримав другу жовту карту. Перше попередження Рюдігер отримав у матчі другого кола проти Угорщини.

Зазначимо, що Антоніо на Євро-2024 взяв участь в усіх матчах команди на турнірі та був визнаний найкращим гравцем поєдинку з Данією.

У півфіналі переможець пари Німеччина — Іспанія зіграє проти Португалії або Франції.