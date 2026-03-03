Ексзірка Вест Гема перейшов у катарський клуб

Відомий ямайський форвард Майкл Антоніо став гравцем Аль-Саїлії.

Про це повідомляє пресслужба катарського клубу.

Умови та терміни дії контракту не називаються. Антоніо перейшов у Аль-Саїлію на правах вільного агента.

В цьому статусі він перебував з липня минулого року, коли закінчився термін дії його контракту з Вест Гемом. В серпні минулого року Антоніо став телевізійним експертом на каналі TNT Sports, що багато хто розцінив як завершення спортивної кар'єри.

35-річний нападник захищав кольори Вест Гема з 2015 року. До цього виступав за ряд британських клубів, серед яких – Редінг, Саутгемптон і Ноттінгем Форест. У період з 2021 до 2025 року провів 24 матчі та забив 5 голів за збірну Ямайки.