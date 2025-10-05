Антоненко – про нічию Оболоні та Вереса: Ми грали на перемогу

Головний тренер Оболоні Олександр Антоненко оцінив дії своїй підопічних в матчі проти Вереса.

Слова фахівця наводить пресслужба киян.

"Якщо брати по ставленню хлопців до гри, те, що ми просили, в принципі все робили. Вони молодці великі. Результат сприймаємо таким, який є, на жаль. Нічия є нічия. Звичайно, ми грали на перемогу. Ми кожну гру намагаємося грати на перемогу. Як вийшло – це вже інше.

У Слободяна спазм, він зійшов, правильно зробив. Щодо Нестеренка – краще, мабуть, запитати у судді. Там повезли, не зовсім усе добре. Не поставити навіть фол – я не розумію такого. Я мовчу одну гру, другу, третю… Для них це як належне. Одні й ті самі епізоди, але зовсім різні рішення.

Я не можу цього зрозуміти, вибачте. Людину повезли, накладають гіпс. Моє ставлення до суддів – абсолютно нормальне, я поважаю всіх. Але коли просиш пояснити – тобі нічого не кажуть. Потім кажуть, що це виглядає як виправдання. Я не знаю, чесно, що робити з цим. Чому так? Однакові епізоди – різні рішення", – розповів Антоненко.

У наступному турі Оболонь гратиме проти СК Полтава – зустріч заплановано на 17 жовтня о 15:30 за київським часом.

