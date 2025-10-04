Колектив є, а над командою ще працюємо: Шандрук – про нічийну гру з Оболонню

Головний тренер Вереса Олег Шандрук поділився своїми думками після нічийного матчу 8-го туру УПЛ проти Оболоні (1:1), оцінюючи гру команди, травми футболістів та розвиток колективу.

Слова наставника наводить пресслужба рівнян.

Шандрук зазначив, що команда добре розпочала матч, контролювала першу половину та забила гол, але потім дещо збавила темп.

"Хороший початок від нас, пів тайму контролювали гру, забили гол. Далі трішки збавили темп і втратили потрібний імпульс. Гра вирівнялася і ми вже більше від оборони грали. Після перерви, особливо наприкінці матчу – трохи просіли, більше думали про захист. Зважаючи якраз на два дальніх удари суперників наприкінці гри – можемо десь також подякувати фортуні, що не залетіло. Бо якраз дальнім ударом Оболонь свій гол і забила".

Наставник підкреслив, що команда ще перебуває на етапі становлення, адже багато гравців нові, іноземці та молоді.

"Я завжди кажу, що ми працюємо від гри до гри. Ми не думаємо про якийсь конкретний матч, або конкретного суперника. Щодо серії із двох поразок поспіль, яка в нас була до гри проти Оболоні, то дві гри – це для мене не серія. Повторюся, у нас досить новий колектив, досить багато іноземців, молодих гравців. І я все ж трішечки у футболі розуміюся – в нас зараз є колектив, але ще немає команди. Колектив – це гравці. А над командою ми зараз працюємо. Щоб на гру цієї команди було приємно дивитися".

Шандрук також розповів про проблеми зі здоров’ям гравців під час матчу і додав оцінку оборонної гри команди:

"У нас сьогодні було одразу три вимушених заміни. У Дениса Ндукве – попередньо забій спини. Він отримав сильний удар коліном. Сподіваюсь, що це тільки забій, який не дозволив продовжити гру. Більше хвилюємося за Максима Сміяна. Тому, що в нього проблема із колінним суглобом – завтра він буде обстеження робити. Ігор Харатін – знову відчув дискомфорт в задній поверхні стегна, тому що знову було дуже важке поле. Добре, що попереду міжнародна пауза і ми зможемо трішечки відновитися. Вважаю, що якби склалися обставини трошки по-іншому, ми би могли і другий гол забити. Суперник не закрив нас біля воріт. Так, у Оболоні були небезпечні дальні удари, Валентин Горох виручав – погоджуюся. Але сьогодні не було проблем в обороні, з якими ми не справлялися", – сказав головний тренер Вереса.

Після сьогоднішнього матчу Верес залишився на 12-й сходинці турнірної таблиці УПЛ. В активі рівнян – 2 перемоги, 2 нічиї та 4 поразки.