Вихованець Динамо достроково покинув Олександрію

Центральний захисник Антон Боль покинув розташування Олександрії.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Як зазначається, сторони розірвали контракт за обопільною згодою.

"Дякуємо Антону за співпрацю та виступи у складі нашої команди! Бажаємо успіхів і нових перемог у подальшій футбольній кар'єрі!" – написано в прощальній заяві клубу.

Зауважимо, що Боль є вихованцем київського Динамо, за першу команду котрого відіграв лише три поєдинки, після чого перейшов на правах оренди до луганської Зорі.

Центрбек повернувся до столичного клубу в червні 2024 року, проте покинув команду вже через два місяці на правах вільного агента.

У лютому 2025 року доєднався до лав Олександрії. За цей час Боль провів у футболці "містян" 29 поєдинків, у яких результативними діями не відзначався.

Нагадаємо, що за підсумками минулої кампанії Олександрія вилетіла з Української Прем'єр-ліги та розпочне наступний сезон у Першій лізі. Стартуватимуть "містяни" у другому за силою дивізіоні України в матчі проти тернопільської Ниви (24 липня о 16:00).

Додамо, що напередодні Олександрія також достроково розірвала контракт з Жотою. А після того стало відомо про відхід Матеуса Амарала.