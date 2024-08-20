Динамо готове відпустити захисника, який хоче грати в Європі

Київське Динамо готове відпустити центрального захисника Антона Боля в літнє трансферне вікно.

Про це повідомляє видання Футбол 24.

21-річний оборонець міг продовжити кар'єру в клубах Української Прем'єр-ліги (УПЛ), наприклад, Зорі, Чорноморці або Руху, однак має намір грати в Європі.

Наразі Боль перебуває в Польщі, де його пропонували місцевій Лехії, але Антон не підійшов польському клубу.

Зазначається, що кияни готові розглянути як повноцінний продаж захисника, так і можливу оренду. За інформацією transermarkt сума трансферу Антона Боля оцінюється в 300 тисяч євро, а його контракт з Динамо розрахований до 2026 року.

Попередній сезон він провів у оренді в Зорі, де зіграв 12 матчів в усіх турнірах та віддав 1 асист.