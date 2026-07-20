Сторони вирішили достроково розірвати контракт: Олександрію покинув бразильський легіонер

Атакувальний півзахисник Матеус Аморал перестав бути гравцем Олександрії.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Контракт, який за даними Transfermakt мав тривати до 30 червня 2028 року, сторони вирішили розірвати за обопільною згодою.

"Бажаємо гравцеві міцного здоров'я, успішного продовження кар'єри, нових перемог та підкорення нових футбольних вершин!" – йдеться в прощальній заяві.

Зауважимо, що Аморал опинився у команді "містян" у вересні 2024 року, коли перейшов на правах оренди з бразильського Сан-Паулу. Загалом 21-річний хавбек захищав кольори першої команди "жовто-чорних" 16 матчів, у яких відзначився 2 голами.

Нагадаємо, що за підсумками минулої кампанії Олександрія вилетіла з Української Прем'єр-ліги та розпочне наступний сезон у Першій лізі. Стартуватимуть "містяни" у другому за силою дивізіоні України в матчі проти тернопільської Ниви (24 липня о 16:00).

Додамо, що напередодні Олександрія також достроково розірвала контракт з Жотою.