Олександрія достроково розірвала контракт з португальським легіонером

Олександрія оголосила про дострокове припинення співпраці з півзахисником Жотою.

Про це повідомила пресслужба "містян".

Сторони розірвали контракт за взаємною згодою.

Жота дебютував за Олександрію 24 липня 2025 року у матчі кваліфікації Ліги конференцій проти сербського Партизана (0:2).

Загалом у всіх турнірах португалець провів за український клуб 15 матчів, у яких забив 2 голи.

Напередодні Олександрія оголосила про продаж захисника Жоселена Беіратче в чеський Словацко, а також підписала колишнього захисника Інгульця Олександра Дихтярука.