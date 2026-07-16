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Олександрія достроково розірвала контракт з португальським легіонером

Олексій Мурзак — 16 липня 2026, 20:25
Олександрія достроково розірвала контракт з португальським легіонером
Жота
ФК Олександрія

Олександрія оголосила про дострокове припинення співпраці з півзахисником Жотою.

Про це повідомила пресслужба "містян".

Сторони розірвали контракт за взаємною згодою.

Жота дебютував за Олександрію 24 липня 2025 року у матчі кваліфікації Ліги конференцій проти сербського Партизана (0:2).

Загалом у всіх турнірах португалець провів за український клуб 15 матчів, у яких забив 2 голи.

Напередодні Олександрія оголосила про продаж захисника Жоселена Беіратче в чеський Словацко, а також підписала колишнього захисника Інгульця Олександра Дихтярука.

Олександрія

Олександрія

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