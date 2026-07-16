Олександрія достроково розірвала контракт з португальським легіонером
Жота
ФК Олександрія
Олександрія оголосила про дострокове припинення співпраці з півзахисником Жотою.
Про це повідомила пресслужба "містян".
Сторони розірвали контракт за взаємною згодою.
Жота дебютував за Олександрію 24 липня 2025 року у матчі кваліфікації Ліги конференцій проти сербського Партизана (0:2).
Загалом у всіх турнірах португалець провів за український клуб 15 матчів, у яких забив 2 голи.
Напередодні Олександрія оголосила про продаж захисника Жоселена Беіратче в чеський Словацко, а також підписала колишнього захисника Інгульця Олександра Дихтярука.