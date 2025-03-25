Ексзахисник Динамо міг опинитися у чемпіонаті Португалії

Колишній захисник київського Динамо Антон Боль міг продовжити кар'єру в португальському Фамалікані.

Про це він розповів у коментарі для Українського футболу.

22-річний захисник проходив перегляд у команді Прімейри-ліги, проте клуб між ним і місцевим футболістом обрав португальця.

"Я поїхав на перегляд в Португалію. Там, наскільки я зрозумів, я не підійшов клубу. Після цього я вже поїхав до Олександрії. Це був клуб Фамалікан, був там десь місяць, не більше. Наскільки я розумію, на мою позицію в них був вибір між мною і ще одним місцевим хлопцем. Вони зробили вибір на його користь", – сказав Боль.

Антон Боль є вихованцем Динамо. Влітку 2023 перебрався в Зорю. Минулого сезону провів за луганський клуб 12 матчів, записавши до свого активу 1 результативну передачу. Також був гравцем молодіжних збірних України U-21 та U-23.

Захисник підписав контракт з Олександрією цієї зими. Угода розрахована до 31 травня 2027 року.