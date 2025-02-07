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Олександрія підписала ексзахисника Динамо

Олександр Булава — 7 лютого 2025, 15:39
Боль став гравцем Олександрії
Фк Олександрі

Колишній захисник Динамо та Зорі Антон Боль став гравцем Олександрії.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Угода розрахована до 31 травня 2027 року. Фінансові деталі не розголошуються. Футболіст обрав 86-й ігровий номер.

Антон Боль є вихованцем Динамо. Влітку 2023 перебрався в Зорю. Минулого сезону провів за луганський клуб 12 матчів, записавши до свого активу 1 результативну передачу. Також був гравцем молодіжних збірних України U-21 та U-23, тому його гра добре відома головному тренеру команди Руслану Ротаню.

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Раніше повідомлялося, що Олександрія проявляє інтерес до ще одного ексгравця Динамо Володимира Шепелєва.

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