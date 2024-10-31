Реал може продати зіркового хавбека

Реал планує продати опорного півзахисника команди Орельєна Чуамені.

Про це повідомляє Relevo.

За їхньою інформацією, керівництво Реала незадоволене рівнем гри француза у поточному сезоні, і хоче підписати нового гравця на позицію опорного хавбека. Поки це неможливо, використовувати у цій ролі планують Едуардо Камавінгу.

Головний тренер Реала Карло Анчелотті, на відміну від керівництва клубу, досі довіряє Чуамені, проте навіть визнає, що його рівень гри впав.

У 2022 році мадридський клуб віддав Монако за хавбека 80 мільйонів євро, наразі вартість 24-річного гравця оцінюється в 100 мільйонів. На початку жовтня Орельєн отримав капітанську пов’язку в збірній Франції.

У поточному сезоні на рахунку Чуамені 14 матчів за Реал в усіх турнірах.