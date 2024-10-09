Збірна Франції назвала капітана на матч Ліги націй проти Ізраїлю

Капітаном збірної Франції у найближчому матчі Ліги націй проти Ізраїлю буде півзахисник Орельєн Чуамені.

Про це повідомив офіційний акаунт команди у Х (Твіттері).

Нагадаємо, наприкінці вересня кар’єру в збірній Франції завершив Антуан Грізманн. Першим капітаном команди наразі є одноклубник Чуамені по мадридському Реалу Кіліан Мбаппе, але він на жовтневі поєдинки в Лізі націй не викликаний.

24-річний Чуамені дебютував за збірну Франції у 2021 році. На даний момент на його рахунку 36 матчів за команду Дідьє Дешама, у яких він забив 3 голи.

Гра французів проти Ізраїлю в Лізі націй відбудеться завтра, 10 жовтня у Будапешті. Через чотири дні, 14 жовтня, Чуамені та компанія зіграють проти Бельгії.