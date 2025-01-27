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Центрбек збірної України перейде до англійського клубу

Олексій Погорелов — 27 січня 2025, 16:04
Центрбек збірної України перейде до англійського клубу
Максим Таловєров

Захисник збірної України Максим Таловєров продовжить свою кар'єру на Туманному Альбіоні.

Про цей розвиток подій повідомляє Sky Sports.

За інформацією джерела ЛАСК погодився продати 24-річного українця в Плімут за 2 мільйони євро. Після завтрашнього медогляду Таловєров підпише контракт на 3,5 роки.

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Максим Таловєров виступав за ЛАСК протягом останнії двох років. На рахунку центрбека один гол та два асисти у 67 матчах у футболці австрійського клубу.

Зазначимо, що у березні минулого року Таловєров дебютував за збірну України, з якою він потім поїхав на чемпіонат Європи-2024, а також грав у Лізі націй-2024/25.

Нагадаємо, що українець приєднається до Плімута, який до недавнього часу очолював легендарний форвард Манчестер Юнайтед Вейн Руні. Проте 31 грудня англійці звільнили його через погані результати команди.

Збірна України з футболу ЛАСК Україна Максим Таловєров Плімут

ЛАСК

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