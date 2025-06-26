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Англія U-21 – Німеччина U-21: де дивитися фінал молодіжного Євро-2025

Станіслав Лисак — 26 червня 2025, 00:54
Англія U-21 – Німеччина U-21: де дивитися фінал молодіжного Євро-2025
Getty Images

Молодіжна збірна Англії U-21 зіграє з однолітками з Німеччини у межах фінального матчу Європи-2025 U-21.

Поєдинок відбудеться в суботу, 28 червня, на Національному футбольному стадіоні в Братиславі, Словаччина. Стартовий свисток пролунає о 22:00 за Києвом.

Онлайн-трансляцію матчу забезпечують Суспільне Спорт та MEGOGO.

Збірна Англії на шляху до фіналу обіграла команду Нідерландів завдяки дублю гравця Ліверпуля Гарві Елліотта.

У паралельній зустрічі Німеччина розгромила Францію (3:0). Голами відзначились Нельсон Вайпер, Нік Вольтемаде та Браян Груда.

Наразі у Німеччини три титули континентальної першості (2009, 2017, 2021). Аналогічна кількість і в англійців (1982, 1984, 2023).

Нагадаємо, збірна України U-21 програла одноліткам з Нідерландів та завершила виступи на молодіжному Євро-2025, посівши у своїй групі 3-тю сходинку.

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