Англія U-18 – Україна U-19: онлайн-трансляція

Збірна України U-19 з футболу в межах підготовки до кваліфікації Євро-2025 виступає на турнірі за участі чотирьох команд у Марбельї.

У понеділок, 14 жовтня, на команду Дмитра Михайленка чекає поєдинок за третє місце проти збірної Англії серед гравців до 18 років.

Дивіться відеотрансляцію матчу Нідерланди U-18 – Україна U-19 в прямому етері на Чемпіоні. Початок о 14:30 за Києвом.

Нагадаємо, в півфіналі турніру чотирьох у Марбельї збірна України U-19 програла Нідерландам U-18 із рахунком 0:1.