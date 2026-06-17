Англія – Хорватія: прогноз букмекерів на матч ЧС-2026

Букмекери визначилися з котируваннями на поєдинок першого туру чемпіонату світу з футболу, в якому зустрінуться збірні Англії та Хорватії.

На думку ліцензованого букмекера betking, фаворитом матчу є підопічні Томаса Тухеля, перемога яких оцінюється коефіцієнтом 1,80. Нічия – 3,60. Виграш хорватів – 5,00.

Поєдинок відбудеться 17 червня на "AT&T Stadium" в Арлінгтоні. Стартовий свисток пролунає о 23:00 за київським часом.

Зазначимо, що майбутні суперники на Мундіалі потрапили у групу L. Разом із ними за вихід у плейоф також боротимуться Гана та Панама.

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