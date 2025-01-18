Чорноморець орендує двох півзахисників Полісся

Чорноморець орендує півзахисників Полісся Еміля Мустафаєва та Богдана Панчишина.

Про це повідомляє ТаТоТаке.

Контракти обох гравців будуть розраховані до кінця сезону 2024/25. Водночас в угоді Панчишина буде пункт про викуп.

У поточному сезоні Панчишин провів 11 хвилин за Полісся-2, результативними діями не відзначався.

Мустафаєв зіграв 397 хвилин за 12 матчів за першу команду команду. В його активі 1 асист.

Раніше повідомлялося, що колишній півзахисник Динамо Київ Олександр Андрієвський став гравцем Полісся.