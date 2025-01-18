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Чорноморець орендує двох півзахисників Полісся

Олексій Мурзак — 18 січня 2025, 21:59
Чорноморець орендує двох півзахисників Полісся
Богдан Панчишин
ФК Полісся

Чорноморець орендує півзахисників Полісся Еміля Мустафаєва та Богдана Панчишина.

Про це повідомляє ТаТоТаке.

Контракти обох гравців будуть розраховані до кінця сезону 2024/25. Водночас в угоді Панчишина буде пункт про викуп.

У поточному сезоні Панчишин провів 11 хвилин за Полісся-2, результативними діями не відзначався.

Мустафаєв зіграв 397 хвилин за 12 матчів за першу команду команду. В його активі 1 асист.

Раніше повідомлялося, що колишній півзахисник Динамо Київ Олександр Андрієвський став гравцем Полісся.

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