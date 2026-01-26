Команда Шевченка "Цирк Монако" програла у благодійному матчі

Президент Української асоціації футболу Андрій Шевченко взяв участь у благодійному заході Fight Aids Cup, що відбувся в Монако.

Володар "Золотого м'яча 2004" у статусі капітана очолив команду ФК Цирк, у складі якої також грали Кларенс Зеєдорф, Леонардо Бонуччі, Крістіан Карамбе та інші зіркі.

Основний час протистояння з ФК Барбажуанс з Еденом Азаром, Жерменом та Гомісом завершився внічию 1:1. Тож володар кубку Fight Aids Cup визначився у серії пенальті.

Точнішими були гравці ФК Барбажуанс, які забрали трофей.

Зазначимо, що благодійну ініціативу Fight AIDS Monaco заснувала принцеса Монако Стефанія. Головна мета заходу – привернути увагу суспільства до боротьби зі СНІДом.

Раніше повідомлялося, що Андрій Шевченко у Мілані зустрівся з колишніми партнерами по "россонері".