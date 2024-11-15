Шевченко розповів, як з'явилася його любов до гольфу
Президент Української асоціації футболу Андрій Шевченко розповів, як з'явилась його пристрасть до гольфу. Цей вид спорту легендарний футболіст називає своїм найулюбленішим після футболу.
Про це Шевченко сказав на передачі 20:23.
"Товариш мій каже, а давай, поїхали, спробуєш. Я кажу: "Дивись, в мене нема таланту на це". Він відповідає: "Ну, поїхали, спробуєш". Навіть часу не було. Бо я знав, що в гольф треба по 3-4 години тренуватися.
Я ніколи не думав, що я можу грати. Чисто психологічно дати стільки часу на гру. А коли я вперше спробував, то зрозумів, що це моє.
Я з дитинства грав у футбол, а також я ще грав у хокей, тому я грав ключкою зліва, і коли почав грати в гольф, я так і залишився зліва. Як кажуть англійці, це рідкість, бо грають більше з правої сторони", – сказав Шевченко.
Нагадаємо, нещодавно Шевченка включили до Зали слави італійського футболу.