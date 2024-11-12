Шевченка включили до Зали слави італійського футболу

Легенда українського футболу Андрій Шевченко увійшов до Зали слави італійського футболу.

Президент Української асоціації футболу в Instagram розповів, що дозволило йому пройти шлях від маленького хлопчика до визнання.

"Дорогий італійський футбол, це лист від української дитини, яка мріяла потрапити до вас.

Наша перша зустріч відбулася по телевізору, і я відразу ж закохався у вас. Я побачив Мальдіні, Барезі, Марадону, Платіні, Ван Бастена, Баджо, Віаллі та завмер, як завмирають перед найбільшими творами мистецтва. Я бачив пристрасть людей, майже релігію. Я бачив повні стадіони, навіть історичні.



Моя перша поїздка за кордон у дитинстві була в Італію, спершу до Риму, а потім до Агрополі на турнір. Мене відразу вразило все в людях, особливо щедрість. Я відчув себе добре і подумав: "Я маю повернутися сюди будь-що-будь".



Так і сталося.



Дорогий Мілане, дякую тобі за те, що повірив у мене. Ти відразу ж, з першого дня, дав мені відчути себе членом сім'ї. Ми багато виграли разом, і я познайомився з незвичайними людьми, особливо з сім'єю Берлусконі, Адріано Галліані, Арієдо Брайдою, сім'єю Мальдіні. Міланісти – ви з першого дня і назавжди.



Увійти до Зали слави італійського футболу – величезний привілей, і за це я дякую всім моїм товаришам по Мілану, директорам і всім уболівальникам.

Коверчано, де я перебуваю сьогодні, - це не тільки батьківщина Італії, а й установа, відома всюди. Звідси вийшли всі найвидатніші тренери, і я хотів би сказати вам, хлопцям зі збірної Італії, одну річ: італійський футбол люблять у всьому світі. Захищайте його і шануйте.

Нарешті, я хотів би сказати спасибі всій Італії за те, що вона підтримала Україну в найскладніший момент нашої історії. Те, що для інших є нормою, для нас – надія. Надія на те, що ми все ще тут, кожен день і назавжди.

Італія, я люблю тебе", – написав колишній наставник збірної України.