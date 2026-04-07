Лунін вийде у стартовому складі Реала на матч ЛЧ з Баварією

Український голкіпер мадридського Реала Андрій Лунін розпочне перший матч 1/4 фіналу Ліги чемпіонів проти Баварії у стартовому складі.

Головний тренер "вершкових" Альваро Арбелоа довірив місце у воротах українцю. З капітанською пов'язкою команду виведе на поле Федеріко Вальверде.

Поєдинок на "Сантьяго Бернабеу" в Мадриді розпочнеться о 22:00 за київським часом.

Нагадаємо, що Лунін замінив травмованого Куртуа в матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів з Манчестер Сіті (2:1). За відведений ігровий час українець виконав три сейви, зберігши ворота "сухими".

У поточному сезоні Лунін зіграв 6 матчів: по 2 у чемпіонаті, Кубку Іспанії та Лізі чемпіонів. 27-річний воротар пропустив 12 голів та оформив 1 кліншит.

У матчі 30 туру чемпіонату Іспанії проти Мальорки (1:2) Андрій вийшов з капітанською пов'язкою.