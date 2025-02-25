Лунін поставив ультиматум керівництву Реала

Український голкіпер Реала Андрій Лунін не збирається ще один сезон провести на лаві запасних мадридського клубу з незрозумілими перспективами на майбутнє.

Про це повідомляє DefensaCentral.

Воротар вже дав зрозуміти керівництву "вершкових", що має намір влітку шукати собі нове місце роботи, якщо обсяг його ігрового часу не збільшиться.

Видання зазначає, що минулого літа одразу кілька серйозних клубів були готові вести переговори про трансфер українця, однак тоді Реал знайшов потрібні аргументи, підписавши новий контракт з Андрієм.

Раніше повідомлялося, Лунін вийде в основі Реала на перший матч півфіналу Кубку Іспанії проти Реала Сосьєдад.

Для Луніна це буде дев’ятий офіційний матч за Реал у поточному сезоні. В попередніх восьми він пропустив 12 голів і 3 рази відстояв "на нуль".