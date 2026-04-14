Атлетико Мадрид – Барселона: пряма LIVE-трансляція матчу Ліги чемпіонів

Сьогодні, 14 квітня, Атлетико Мадрид прийматиме каталонську Барселону в матчі-відповіді 1/4 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА.

Зустріч відбудеться на стадіоні "Ріяд Ейр Метрополітано" в Мадриді. Відеотрансляцію матчу можна подивитися на телеканалі "MEGOGO Футбол 1" OTT-платформи MEGOGO. Початок о 22:00 за київським часом.

Зауважимо, що на думку ліцензованого букмекера betking, більше шансів на перемогу має Барселона, ймовірність звитяги якої оцінюється коефіцієнтом 1,86. Натомість Атлетико є очевидним фаворитом на вихід до півфіналу за підсумками двоматчевого протистояння – 1,26.

Нагадаємо, в першому матчі Атлетико на виїзді переміг Барселону з рахунком 2:0.

