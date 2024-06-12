Лунін: Хриплий голос — це єдине, що залишилось від хвороби

Голкіпер збірної України Андрій Лунін поділився враженнями від товариського матчу проти Молдови, зокрема розповів про своє самопочуття.

Воротар дав інтерв'ю ютуб-каналу Української асоціації футболу.

"Самопочуття? Все добре. Хриплий голос — то єдине, що залишилося від хвороби. Я пропустив лише 2 дні, тому фізично і, в принципі, в загальному плані все добре.

Матч із Молдовою? Ми готувалися до Євро, до першої гри, до Румунії. Намагалися виконувати тактичну настанову Сергія Станіславовича як в обороні, так і в атаці, позиції, як розміщуватися, як оборонятися. Тому ми більше готувалися вже насамперед на Євро. Думаю, це добре, що я трохи мав роботи — тримав себе в тонусі, більше впевненості. Підходимо до Євро, вважаю, добре. У нас залишилося декілька днів, тож будемо продовжувати готуватися.

Тепла атмосфера на стадіоні? Так, це дуже приємно. І навіть на тренуванні — думаю, бачили світлини — бажали нам успіхів на Євро. Це дуже приємно. Гарно прийняли, гарна атмосфера, все добре. Дуже дякую за це, — сказав Лунін.