Лунін: Хриплий голос — це єдине, що залишилось від хвороби
Голкіпер збірної України Андрій Лунін поділився враженнями від товариського матчу проти Молдови, зокрема розповів про своє самопочуття.
Воротар дав інтерв'ю ютуб-каналу Української асоціації футболу.
"Самопочуття? Все добре. Хриплий голос — то єдине, що залишилося від хвороби. Я пропустив лише 2 дні, тому фізично і, в принципі, в загальному плані все добре.
Матч із Молдовою? Ми готувалися до Євро, до першої гри, до Румунії. Намагалися виконувати тактичну настанову Сергія Станіславовича як в обороні, так і в атаці, позиції, як розміщуватися, як оборонятися. Тому ми більше готувалися вже насамперед на Євро. Думаю, це добре, що я трохи мав роботи — тримав себе в тонусі, більше впевненості. Підходимо до Євро, вважаю, добре. У нас залишилося декілька днів, тож будемо продовжувати готуватися.
Тепла атмосфера на стадіоні? Так, це дуже приємно. І навіть на тренуванні — думаю, бачили світлини — бажали нам успіхів на Євро. Це дуже приємно. Гарно прийняли, гарна атмосфера, все добре. Дуже дякую за це, — сказав Лунін.
Нагадаємо, збірна України провела три товариські матчі перед стартом Євро-2024. У першому спарингу українці зіграли внічию з Німеччиною, в другому поступилися Польщі, а в третьому розгромно перемогли Молдову.
На груповому етапі чемпіонату Європи українці потрапили в групу Е, де гратимуть проти Бельгії, Словаччини та Румунії.