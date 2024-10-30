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Лунін розглядає можливість покинути Реал у зимове трансферне вікно – джерело

Андрій Яросименко — 30 жовтня, 14:08
Лунін розглядає можливість покинути Реал у зимове трансферне вікно – джерело
Андрій Лунін
Getty Images

Воротар мадридського Реала та збірної України Андрій Лунін може покинути клуб взимку 2025 року.

Про це повідомляє Todofichajes.

За інформацією джерела, Лунін не вважає справедливою критику у свій бік через розгромну поразку від Барселони, де він пропустив 4 голи. Також українець не бажає залишатися в тіні Тібо Куртуа, та виступати лише в моменти, коли бельгієць отримує травми.

Джерело зазначає, що 25-річний голкіпер не хоче повністю йти зі складу "вершкових", та розглядає можливість піти на певний термін в оренду, щоб не втрачати ігрову практику. Варто додати, що українець має дві пропозиції з клубів, одна з яких Англійська Прем'єр-ліга.

В сезоні 2024/25 Лунін провів 3 матчі на клубному рівні, пропустивши 5 голів, та в одному поєдинку зігравши "на нуль". Портал Transfermarkt оцінює його вартість у 25 мільйонів євро. Напередодні українець посів 3 місце в боротьбі за Трофей Лева Яшина, який вручається виданням France Football найкращому воротареві року у світу.

Андрій Лунін Збірна України з футболу Реал Мадрид

Андрій Лунін

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