Лунін розглядає можливість покинути Реал у зимове трансферне вікно – джерело

Воротар мадридського Реала та збірної України Андрій Лунін може покинути клуб взимку 2025 року.

Про це повідомляє Todofichajes.

За інформацією джерела, Лунін не вважає справедливою критику у свій бік через розгромну поразку від Барселони, де він пропустив 4 голи. Також українець не бажає залишатися в тіні Тібо Куртуа, та виступати лише в моменти, коли бельгієць отримує травми.

Джерело зазначає, що 25-річний голкіпер не хоче повністю йти зі складу "вершкових", та розглядає можливість піти на певний термін в оренду, щоб не втрачати ігрову практику. Варто додати, що українець має дві пропозиції з клубів, одна з яких Англійська Прем'єр-ліга.

В сезоні 2024/25 Лунін провів 3 матчі на клубному рівні, пропустивши 5 голів, та в одному поєдинку зігравши "на нуль". Портал Transfermarkt оцінює його вартість у 25 мільйонів євро. Напередодні українець посів 3 місце в боротьбі за Трофей Лева Яшина, який вручається виданням France Football найкращому воротареві року у світу.