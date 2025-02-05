Містер надійність: Лунін відзначився ефектним сейвом на першій хвилині матчу з Леганесом
Голкіпер Реала Андрій Лунін відзначився фантастичним сейвом у матчі Кубку Іспанії проти Леганеса.
Українець отримав шанс проявити себе у чвертьфінальній грі, зі старту не підвівши Карло Анчелотті.
25-річний воротар парирував небезпечний удар з близької відстані. М'яч летів під дальню стійку, проте Андрій витягнув цей постріл.
Нагадаємо, для Луніна це вже восьма поява на футбольному полі цього сезону. До цього він тричі вийшов у поєдинку Ла Ліги, а тако ж двічі – у Лізі чемпіонів та Кубку Іспанії.
Контракт українця з "вершковими" розрахований до літа 2030 року.