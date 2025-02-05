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Містер надійність: Лунін відзначився ефектним сейвом на першій хвилині матчу з Леганесом

Богдан Войченко — 5 лютого 2025, 22:49
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Містер надійність: Лунін відзначився ефектним сейвом на першій хвилині матчу з Леганесом

Голкіпер Реала Андрій Лунін відзначився фантастичним сейвом у матчі Кубку Іспанії проти Леганеса.

Українець отримав шанс проявити себе у чвертьфінальній грі, зі старту не підвівши Карло Анчелотті.

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25-річний воротар парирував небезпечний удар з близької відстані. М'яч летів під дальню стійку, проте Андрій витягнув цей постріл.

Нагадаємо, для Луніна це вже восьма поява на футбольному полі цього сезону. До цього він тричі вийшов у поєдинку Ла Ліги, а тако ж двічі – у Лізі чемпіонів та Кубку Іспанії.

Контракт українця з "вершковими" розрахований до літа 2030 року.

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