Лунін збив нападника перед воротами. Судді вирішили, що це не пенальті
Андрій Лунін, Getty Images
Андрію Луніну пощастило уникнути неприємностей в першому таймі матчу 1/8 фіналу Кубку короля проти Сельти.
На 37-й хвилині український голкіпер Реала пішов у контакт з Вілліотом Сведбергом у власному воротарському, і швед впав. Арбітр матчу Хосе Мунуера Монтеро, а також судді на ВАР не зафіксували фол.
Ситуація тим болючіша для Сельти, що в атаці у відповідь Кіліан Мбаппе прорвався флангом і забив поки єдиний в матчі гол.
Для Луніна матч із Кельтами – лише 7-й в сезоні. Раніше він пропустив 8 м'ячів і тричі зіграв "на нуль".