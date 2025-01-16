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Лунін збив нападника перед воротами. Судді вирішили, що це не пенальті

Роман Синчук — 16 січня 2025, 23:31
Лунін збив нападника перед воротами. Судді вирішили, що це не пенальті
Андрій Лунін, Getty Images

Андрію Луніну пощастило уникнути неприємностей в першому таймі матчу 1/8 фіналу Кубку короля проти Сельти.

На 37-й хвилині український голкіпер Реала пішов у контакт з Вілліотом Сведбергом у власному воротарському, і швед впав. Арбітр матчу Хосе Мунуера Монтеро, а також судді на ВАР не зафіксували фол.

Ситуація тим болючіша для Сельти, що в атаці у відповідь Кіліан Мбаппе прорвався флангом і забив поки єдиний в матчі гол.  

Для Луніна матч із Кельтами – лише 7-й в сезоні. Раніше він пропустив 8 м'ячів і тричі зіграв "на нуль".

Андрій Лунін Реал Мадрид Сельта

Андрій Лунін

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