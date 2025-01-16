Лунін збив нападника перед воротами. Судді вирішили, що це не пенальті

Андрію Луніну пощастило уникнути неприємностей в першому таймі матчу 1/8 фіналу Кубку короля проти Сельти.

На 37-й хвилині український голкіпер Реала пішов у контакт з Вілліотом Сведбергом у власному воротарському, і швед впав. Арбітр матчу Хосе Мунуера Монтеро, а також судді на ВАР не зафіксували фол.

Ситуація тим болючіша для Сельти, що в атаці у відповідь Кіліан Мбаппе прорвався флангом і забив поки єдиний в матчі гол.

Acaba de marcar Mbappé, con un penalti previo de Lunin, que puta vergüenza, esto se lo hace cualquier otro portero a Vinicius Jr y todo Vinicista y Madridista dice que es penalti.



No se esconden 🤣🤣. pic.twitter.com/58MLhrLYph — GxlDeLino(2,2%) 𝕏 (@rdrgobarreiro_) January 16, 2025

Для Луніна матч із Кельтами – лише 7-й в сезоні. Раніше він пропустив 8 м'ячів і тричі зіграв "на нуль".