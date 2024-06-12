Відомий блогер залишив посаду технічного директора ЛНЗ

ЛНЗ призначив нового технічного директора замість Андрія Колісника.

Про це черкаський клуб повідомив на своєму офіційному сайті.

Новим технічним деректором став Олександр Чабан, який має досвід роботи на цій посаді у Волині та Руху.

Про майбутнє Колісника ЛНЗ не повідомляє. Нагадаємо, Андрій приєднався до клубу влітку 2023 року. До цього він працював тренером-аналітиком у Металісті, а також вів свій YouTube-канал з тактичними розборами топових матчів.

Нагадаємо, напередодні в ЛНЗ також відбулася і тренерська перестановка. Замість Олега Дулуба був призначений Андрес Карраско, відомий завдяки роботі в Барселоні та Шахтарі.