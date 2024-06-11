Екстренер юнацьких команд Шахтаря та Барселони очолив ЛНЗ
Іспанець Андрес Карраско став новим головним тренером ЛНЗ.
Про це черкаський клуб повідомив на своєму офіційному сайті.
Протягом 12 років Андрес тренував юнацькі команди Барселони різних вікових груп, а також очолював методолічний департамент Ла Масії.
Для українських вболівальників Карраско відомий завдяки роботі з Шахтарем U-19. У якості головного тренера також працював з молодіжною та юнацькою збірними Кувейту та тбіліським Динамо.
Нагадаємо, напередодні ЛНЗ оголосив про завершення співпраці з білоруським фахіввцем Олегом Дулубом.