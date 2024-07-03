Фінансовий аспект був не єдиним: гендиректор ЛНЗ пояснив причини звільнення Дулуба

Білоруський тренер Олег Дулуб був звільнений з ЛНЗ не лише через зависокі вимоги щодо зарплати.

Про це генеральний директор черкаського клубу Андрій Колісник розповів у інтерв’ю "18000".

"Фінансовий аспект став вирішальним, втім, він був не єдиним. Якщо говорити про Олега Анатолійовича Дулуба і його роботу в минулому році, то вона близька до ідеалу з точки зору команди, яка тільки зайшла вперше у своїй історії в Прем’єр-лігу.

Тобто спочатку була психологічна робота восени. Йому вдалося стабілізувати ситуацію, а вже весною, можливо, деякі принципи гри виявилися консервативними. Можливо, Олег Анатолійович просто не перебудувався під тих гравців, які приїхали у команду, і продовжив працювати у тому стилі, ніби осінь не закінчилася.

Проте ключове у футболі – це результат, і вже в кінці сезону він зміг виграти з командою три гри, тобто почали грати у той футбол, який ми прагнемо бачити і далі. Робота робилась правильна. Вже далі у нас закінчився контракт, і ми робили йому пропозицію, проте, на жаль, не зійшлись на фінансових аспектах", — сказав Колісник.