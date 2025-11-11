Іньєста потрапив під слідство у Перу через підозру у шахрайстві

Колишній футболіст Барселони та збірної Іспанії Андрес Іньєста став фігурантом кримінального розслідування в Перу.

Про це повідомляє El Espanol.

Місцева прокуратура підозрює його у причетності до шахрайства, яке могло завдати збитків підприємцям на понад 600 тисяч доларів.

За даними слідства, компанія Іньєсти Never Say Never та її південноамериканська філія NSN Sudamérica залучали кошти для організації спортивних і музичних подій. Однак більшість запланованих заходів так і не відбулися, а інвесторам не повернули вкладені гроші.

Серед проєктів, які не були реалізовані, – фестиваль Upa Upa Fest, футбольний матч між командами Перу та Еквадору, K-Pop Music Fest та товариська гра ветеранів збірних Перу й Іспанії. Єдиний проведений захід завершився фінансовими втратами.

У червні 2024 року NSN Sudamérica оголосила про банкрутство та почала процес ліквідації. Прокуратура зазначає, що ім'я Іньєсти використовувалося для залучення інвесторів, але прозорість у використанні коштів відсутня.

Розслідування триває. Якщо звинувачення підтвердяться, легендарному півзахиснику можуть загрожувати серйозні репутаційні та юридичні наслідки.

Раніше Іньєста виявив бажання стати тренером.