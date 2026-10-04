Краще нехай будуть злими на мене, ніж на моїх футболістів: Мальдера – про реакцію на критику

Головний тренер збірної України Андреа Мальдера заявив, що краще нехай критика лунає у його бік, ніж на адресу футболістів, оскільки він впевнений у завзятості своїх гравців.

Про це він розповів на передматчевій пресконференції.

"Я знаю світ футболу. Я намагаюсь бути дуже збалансованим. Краще нехай будуть злими на мене, ніж на моїх футболістів. Мої хлопці – молоді, вони дуже добре попрацювали, вони дали свій максимум до цього дня, і сподіваюсь, що завтра вони теж дадуть свій максимум. Ми приймаємо всю критику, яка йде, але світ футболу такий, що нам потрібно тримати баланс, особливо всередині команди, і продовжувати далі грати в футбол".

Зауважимо, що наступний поєдинок підопічні Андреа Мальдери проведуть 5 жовтня проти Угорщини. Зустріч розпочнеться о 21:45 за київським часом. "Чемпіон" проводитиме текстову онлайн-трансляцію поєдинку, яка буде доступна за цим посиланням.

Перша зустріч на старті турніру між командами завершилася мінімальною перемогою (1:0) "синьо-жовтих". Єдиний гол у Будапешті забив Данило Сікан.

Напередодні збірна України зазнала першої поразки під керівництвом Андреа Мальдери, розгромно поступившись Північній Ірландії (0:3) у 3-му турі Ліги націй.

Нещодавно стало відомо, що троє гравців збірної України, Микола Шапаренко, Богдан Михайличенко та Олександр Зубков, пропустили тренування за день до початку цього поєдинку. А згодом й італійський наставник підтвердив, що вони не зможуть допомогти команді у наступному поєдинку.