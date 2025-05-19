Ексгравець Барселони покине Лілль на правах вільного агента

Португальський півзахисник Лілля Андре Гомеш покине клуб влітку.

Про це повідомляє інсайдер Ніколо Скіра.

31-річний гравець залишить клуб на правах вільного агента.

Португалець у поточному сезоні зіграв у 24 матчах, відзначився 1 голом. Лілль посів п’яте місце у Лізі 1, набравши 60 очок. "Доги" виступатимуть у Лізі Європи у наступному сезоні.

Нагадаємо, у 2016 році за 37 млн євро Гомеш перейшов з Валенсії до Барселони, однак закріпитися в каталонському клубі йому не вдалося після чого він спочатку на правах оренди, а потім і повноцінно підписав контракт з Евертоном.

У липні 2024 року в португальця завершилася угода з англійським клубом і він безплатно приєднався до Лілля. Його вартість на Transfermarkt оцінюється в 8 млн євро.

Напередодні Лілль оголосив про відхід семи футболістів, з якими закінчилися контракти.