Ексгравець Барселони покине Лілль на правах вільного агента
Португальський півзахисник Лілля Андре Гомеш покине клуб влітку.
Про це повідомляє інсайдер Ніколо Скіра.
31-річний гравець залишить клуб на правах вільного агента.
Португалець у поточному сезоні зіграв у 24 матчах, відзначився 1 голом. Лілль посів п’яте місце у Лізі 1, набравши 60 очок. "Доги" виступатимуть у Лізі Європи у наступному сезоні.
Нагадаємо, у 2016 році за 37 млн євро Гомеш перейшов з Валенсії до Барселони, однак закріпитися в каталонському клубі йому не вдалося після чого він спочатку на правах оренди, а потім і повноцінно підписав контракт з Евертоном.
У липні 2024 року в португальця завершилася угода з англійським клубом і він безплатно приєднався до Лілля. Його вартість на Transfermarkt оцінюється в 8 млн євро.
Напередодні Лілль оголосив про відхід семи футболістів, з якими закінчилися контракти.