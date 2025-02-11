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Анчелотті: Протистояння Реала та Манчестер Сіті вже свого роду Класіко

Володимир Максименко — 11 лютого 2025, 09:50
Анчелотті: Протистояння Реала та Манчестер Сіті вже свого роду Класіко
Карло Анчелотті
Фото УЄФА

Головний тренер мадридського Реала Карло Анчелотті прокоментував протистояння його команди з Манчестер Сіті, з яким все частіше "вершкові" грають в межах Ліги чемпіонів.

Слова фахівця наводить ESPN.

"Зараз наше протистояння становиться схожим на Ель-Класіко, адже ми граємо проти них багато років. Я все ще вважаю, що Сіті – одна з найкращих команд у світі. На нас очікує один з найважчих матчів сезону.

Команда, яка зможе пройти у наступний етап, має всі шанси перемогти у Лізі чемпіонів. За останні роки склалась саме така тенденція", – вважає Анчелотті.

Зазначимо, що за всю історію команди зустрічались між собою 12 разів в межах Ліги чемпіонів. Чотири рази перемогу здобували футболісти "містян", тричі перемагали гравці Реала, а ще п'ять разів було зафіксовано нічию.

Нагадаємо, матч Манчестер Сіті – Реал відбудеться сьогодні, 11 лютого, в межах 1/16 фіналу Ліги чемпіонів. Стартовий свисток пролунає о 22:00 за київським часом.

Раніше італійський спеціаліст оцінив тренерський талант Жузепа Гвардіоли.

Манчестер Сіті Реал Мадрид Карло Анчелотті Ліга чемпіонів-2024/25

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