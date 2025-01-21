Анчелотті спростував чутки про відхід з Реалу
Карло Анчелотті
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Головний тренер Реала Карло Анчелотті спростував чутки про те, що він покине мадридський клуб наприкінці поточного сезону. Італійський фахівець заявив про це на передматчевій пресконференції перед поєдинком сьомого туру Ліги чемпіонів проти РБ Зальцбург (22 січня, 22:00).
Наставника Реала цитує Фабріціо Романо.
"Я не ухвалював рішення покинути Реал Мадрид. Сподіваюся залишитися тут ще на чотири роки, як і президент Флорентіно Перес. Це було б чудово – влаштувати велике спільне прощання у 2029 році", – заявив тренер.
Нагадаємо, 19 січня Флорентіно Перес був переобраний на посаду президента Реала ще на чотири роки.
Анчелотті очолює команду з 2021 року. Раніше 65-річний італієць уже працював із Реалом у 2013 – 2015 роках. Його контракт діє до літа 2026 року.