Анчелотті встановив унікальний рекорд у Ла Лізі

Головний тренер мадридського Реала Карло Анчелотті відзначився черговим досягнення у чемпіонаті Іспанії.

Про це повідомляє StatMuse FC.

65-річний італієць став першим наставником, який не програв 40 матчів поспіль у Ла Лізі.

Нагадаємо, напередодні Реал втратив перемогу в дербі проти мадридського Атлетико. На гол Мілітао "матрацники" відповіли влучним ударом Корреа на 90+6 хвилині.

Real Madrid are unbeaten in 40 straight LaLiga matches.



Carlo Ancelotti is the first manager in LaLiga history to go 40 straight games without a defeat. pic.twitter.com/mBfsfBKFNE — StatMuse FC (@statmusefc) September 29, 2024

Команда Анчелотті тепер має 18 балів за 8 турів, що дозволяє посідати друге місце. Наразі лідирує Барселона, яка набрала 21 очко. Нагадаємо, у 8 турі "синьо-гранатові" сенсаційно поступилися Осасуні.

Зазначимо, що у матчі з Атлетико м’язове пошкодження зазнав голкіпер Тібо Куртуа. Тому у наступному поєдинку "вершкових", який відбудеться усереду, 2 жовтня, проти Лілля в Лізі чемпіонів варто очікувати появу українського воротаря Андрія Луніна.