Анчелотті встановив унікальний рекорд у Ла Лізі
Головний тренер мадридського Реала Карло Анчелотті відзначився черговим досягнення у чемпіонаті Іспанії.
Про це повідомляє StatMuse FC.
65-річний італієць став першим наставником, який не програв 40 матчів поспіль у Ла Лізі.
Нагадаємо, напередодні Реал втратив перемогу в дербі проти мадридського Атлетико. На гол Мілітао "матрацники" відповіли влучним ударом Корреа на 90+6 хвилині.
Команда Анчелотті тепер має 18 балів за 8 турів, що дозволяє посідати друге місце. Наразі лідирує Барселона, яка набрала 21 очко. Нагадаємо, у 8 турі "синьо-гранатові" сенсаційно поступилися Осасуні.
Зазначимо, що у матчі з Атлетико м’язове пошкодження зазнав голкіпер Тібо Куртуа. Тому у наступному поєдинку "вершкових", який відбудеться усереду, 2 жовтня, проти Лілля в Лізі чемпіонів варто очікувати появу українського воротаря Андрія Луніна.