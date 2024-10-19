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Анчелотті: Не бачу, щоб Мбаппе постраждав через скандал зі зґвалтуванням

Олег Дідух — 19 жовтня, 15:05
Анчелотті: Не бачу, щоб Мбаппе постраждав через скандал зі зґвалтуванням
Карло Анчелотті
Getty Images

Головний тренер мадридського Реала Карло Анчелотті прокоментував скандал із можливим зґвалтуванням, у який потрапив форвард команди Кіліан Мбаппе.

Слова 65-річного італійського фахівця приводить As.

"Я тут не для того, щоб коментувати чутки. Я зосереджений на роботі, яку він робить.

Чи розмовляв я з Мбаппе? Я говорю з гравцями щодня. Не бачу, щоб Кіліан постраждав. Він сповнений ентузіазму зробити свій внесок у команду. Поїздка Мбаппе до Швеції? Йому були призначені дні відпочинку, а далі кожен сам вибирає, чим він хоче займатися", – заявив Анчелотті.

Нагадаємо, Мбаппе звинувачують у зґвалтуванні дівчини підчас поїздки до Швеції минулого тижня. Французькому форварду загрожує до 10 років позбавлення волі.

Реал Мадрид Кіліан Мбаппе Карло Анчелотті

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