Анчелотті: Не бачу, щоб Мбаппе постраждав через скандал зі зґвалтуванням

Головний тренер мадридського Реала Карло Анчелотті прокоментував скандал із можливим зґвалтуванням, у який потрапив форвард команди Кіліан Мбаппе.

Слова 65-річного італійського фахівця приводить As.

"Я тут не для того, щоб коментувати чутки. Я зосереджений на роботі, яку він робить.

Чи розмовляв я з Мбаппе? Я говорю з гравцями щодня. Не бачу, щоб Кіліан постраждав. Він сповнений ентузіазму зробити свій внесок у команду. Поїздка Мбаппе до Швеції? Йому були призначені дні відпочинку, а далі кожен сам вибирає, чим він хоче займатися", – заявив Анчелотті.