Реал Мадрид переобрав Переса на посаду президента

Мадридський Реал оголосив про переобрання Флорентіно Переса на посаду президента клубу.

Про це йдеться на офіційному сайті "вершкових".

77-річний іспанський функціонер розпочне свій п'ятий поспіль 4-річний термін на чолі королівського клубу. Загалом Перес вшосте став президентом Реала, його перший термін тривав з 2000 по 2006 рік.

Його повернення на посаду відбулося вже у 2009 році. З того часу Флорентіно Перес очолює Раду Директорів мадридців.

"Вершкові" здобули під керівництвом 77-річного функціонера 7 титулів Ліги чемпіонів, 7 Ла Ліги, 5 суперкубків УЄФА, а також 5 клубних чемпіонатів світу, 2 Кубки Іспанії, а також 7 Суперкубків.

Нагадаємо, що Флорентіно Перес вважає себе "борцем" з УЄФА, напередодні він заявив, що Суперліга Європи покликана завершити багаторічну монополію Спілки європейських футбольних асоціацій.