Анчелотті висловився про важку перемогу над Сельтою в 1/8 фіналу Кубку Іспанії

Наставник Реала Карло Анчелотті підпив підсумки гри проти Сельти (5:2, д.ч.) у межах 1/8 фіналу Кубку Іспанії. Італієць вважає, що гравці допускали помилки, тому не вдалося обіграти суперника в основний час.

Слова фахівця цитує клубна пресслужба.

"Ми знали, що не маємо права на помилку. Нам про це нагадали вболівальники перед матчем. Їхній свист – це нормальна реакція. Це сигнал для команди та тренера, що грати треба краще.

Думаю, команда виправдала очікування. Так, ми мали помилки. Трохи розслабилися після другого голу, але це все можна виправити. Тим більше гравці дійсно старалися.



Дуже добре зіграли молоді гравці Ендрік та Гюлер. Ендрік проявив свою майстерність. Він нападник, який реалізовує свої можливості, а це головне для форварда. Гюллер? Він з'явився на полі, коли треба було інтенсивно грати в обороні. Він працював на команду і довів, що не дарма з'явився.



Можу відзначити Тчуамені, який зіграв чудово. На щастя, можна спостерігати за результативними діями Кіліана Мбаппе. Останні ігри він грає дуже добре. Мбаппе забиває голи — а це головне.



Представники Сельти апелювали щодо можливого пенальті, я цього моменту не бачив і не знаю, що казати. Є VAR, і суддя прийняв таке рішення. Можливо, там і був пенальті, але рішення приймали арбітри", – сказав Анчелотті.