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3 голи в екстра-таймі дозволили Реалу обіграти Сельту: огляд матчу Кубку Іспанії

Руслан Травкін — 17 січня 2025, 05:43
3 голи в екстра-таймі дозволили Реалу обіграти Сельту: огляд матчу Кубку Іспанії
Getty images

Мадридський Реал у матчі 1/8 фіналу Кубку Іспанії зумів вибити зі змагань Сельту.

Основний час матчу завершився з рахунком 2:2, але в екстра-таймах "бланкос" ще тричі забили клубу з Віго.

Огляд матчу

Кубок Іспанії – 1/8 фіналу
16 січня

Реал Мадрид – Сельта Віго 5:2 д.ч. (1:0)

Голи: 1:0 – Мбаппе 37, 2:0 – Вінісіус 48, 2:1 – Бамба 83, 2:2 – Алонсо 90+1 (пенальті), 3:2 – Ендрік 108, 4:2 – Вальверде 112, 5:2 – Ендрік 120.

Нагадаємо, що у цій грі за "вершкових" у старті вийшов голкіпер збірної України Андрій Лунін. З його оцінкою за поєдинок можна ознайомитися ТУТ.

відеоогляд матчів Кубок Іспанії огляд матчу Реал Мадрид Сельта

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