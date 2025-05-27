Анчелотті: Вінісіус не показував найкращої гри в збірній Бразилії? Тепер буде

Новий головний тренер збірної Бразилії Карло Анчелотті вважає, що Вінісіус Жуніор під його керівництвом зможе демонструвати свою найкращу гру за "Селесао".

Про це італійський фахівець заявив на пресконференції після презентації на чолі національної команди.

"Віні не завжди показував свій найкращий рівень за Бразилію? Ну, тепер він покаже. Віні дуже любить Бразилію і прив'язаний до неї, що, можливо, може чинити на нього сильний тиск. Але він фантастичний, він наполегливо працює, він борець", – сказав Анчелотті.

ANCELOTTI 🤝 VINI



"É difícil falar porquê o Vini não chegou a sua melhor versão (com a Seleção Brasileira), mas se não aconteceu, vai acontecer. É um jogador extraordinário" pic.twitter.com/P3ZfiNDfsX — ge (@geglobo) May 26, 2025

6 і 11 червня Бразилія проведе матчі кваліфікації до чемпіонату світу-2025 проти Еквадору та Парагваю відповідно. Для Анчелотті це будуть перші поєдинки на чолі "пентакампеонів".

Нагадаємо, Анчелотті не включив зіркового форварда Сантоса Неймар до заявки команди на матчі відбору.