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Це великий виклик: Анчелотті – про призначення тренером збірної Бразилії

Олександр Булава — 27 травня 2025, 01:05
Це великий виклик: Анчелотті – про призначення тренером збірної Бразилії
Карло Анчелотті
CBF

Бразильська футбольна федерація офіційно представила Карло Анчелотті в ролі нового тренера національної команди.

Про це повідомляє пресслужба організації.

Італійський фахівець вважає, що очолив одну з найсильніших команд світу.

"Це честь, це гордість – очолити збірну Бразилії, яка є найкращою у світі. Я усвідомлюю і сподіваюся, що Бразилія знову прагне здобути титул чемпіона.

Це великий виклик. У мене завжди був особливий зв’язок із цією країною. І я намагатимуся досягти найвищого рівня завдяки своїй роботі. Мій зв’язок із Бразилією почався дуже рано, ще у 80-х роках.

Я тренував 34 бразильських гравці. Я можу назвати їх усіх, бо маю хорошу пам’ять. Але це було б неповагою, якщо когось забути. Але найкращі — Роналдо, Рівалдо, Роналдінью, Пато, Кака, Дуглас Коста, Марсело, Кафу, Діда, Емерсон, Аморозо — їх дуже багато. Я не можу забути Ендріка, Родріго, Мілітао. Отже, цей зв’язок почався дуже рано у моїй кар'єрі, і вперше я приїхав до Ріо. Це щось особливе, бо я був у всіх містах світу, залишався тільки Ріо, і нарешті я прибув до Ріо-де-Жанейро", – розповів Анчелотті.

6 і 11 червня Бразилія проведе матчі кваліфікації до ЧС-2025 проти Еквадору та Парагваю відповідно. Для Анчелотті це будуть перші поєдинки на чолі "пентакампеонів".

Нагадаємо, Анчелотті не включив зіркового форварда Сантоса Неймар до заявки команди на матчі відбору.

Карло Анчелотті Збірна Бразилії з футболу

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