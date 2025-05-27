Це великий виклик: Анчелотті – про призначення тренером збірної Бразилії

Бразильська футбольна федерація офіційно представила Карло Анчелотті в ролі нового тренера національної команди.

Про це повідомляє пресслужба організації.

Італійський фахівець вважає, що очолив одну з найсильніших команд світу.

"Це честь, це гордість – очолити збірну Бразилії, яка є найкращою у світі. Я усвідомлюю і сподіваюся, що Бразилія знову прагне здобути титул чемпіона.

Це великий виклик. У мене завжди був особливий зв’язок із цією країною. І я намагатимуся досягти найвищого рівня завдяки своїй роботі. Мій зв’язок із Бразилією почався дуже рано, ще у 80-х роках.

Я тренував 34 бразильських гравці. Я можу назвати їх усіх, бо маю хорошу пам’ять. Але це було б неповагою, якщо когось забути. Але найкращі — Роналдо, Рівалдо, Роналдінью, Пато, Кака, Дуглас Коста, Марсело, Кафу, Діда, Емерсон, Аморозо — їх дуже багато. Я не можу забути Ендріка, Родріго, Мілітао. Отже, цей зв’язок почався дуже рано у моїй кар'єрі, і вперше я приїхав до Ріо. Це щось особливе, бо я був у всіх містах світу, залишався тільки Ріо, і нарешті я прибув до Ріо-де-Жанейро", – розповів Анчелотті.