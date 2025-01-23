Анчелотті прокоментував можливий виліт Манчестер Сіті з Ліги чемпіонів

Головний тренер мадридського Реала Карло Анчелотті висловився про можливий виліт Манчестер Сіті з Ліги чемпіонів за підсумками основного етапу.

Слова наставника наводить ESPN.

"Це було б доброю новиною. Чому? Вони все ще претендують на перемогу у турнірі. Ясно тільки одне – нам треба перемогти в останньому турі й це не новина", – розповів Анчелотті.

Після семи турів "вершкові" знаходяться на 16 місці у турнірній таблиці ЛЧ, маючи у своєму активі 12 очок.

Сіті розмістились на 25 місці, набравши вісім залікових балів та на два очки відстають від Штутгарту.

У наступному турі Реал гратиме із Брестом, а "містяни" зустрінуться з Брюгге. У випадку, якщо підопічні Гвардіоли не зможуть переграти бельгійців, вони залишать розіграш турніру.

Раніше Анчелотті прокоментував чутки щодо можливого відходу з мадридського клубу.