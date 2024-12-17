Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Анчелотті оцінив стан здоров'я Мбаппе напередодні фіналу Міжконтинентального кубку

Володимир Максименко — 17 грудня 2024, 17:25
Анчелотті оцінив стан здоров'я Мбаппе напередодні фіналу Міжконтинентального кубку
Кіліан Мбаппе
Фото Eurosport

Головний тренер мадридського Реала Карло Анчелотті прокоментував стан здоров'я Кіліана Мбаппе, який через травму пропустив матч Ла Ліги проти Райо Вальєкано.

Слова фахівця наводить Фабріціо Романо.

"Вчора Кіліан тренувався та мав дуже хороші почуття. Все було дуже добре.

Подивимось сьогодні на тренуванні. Ми налаштовані оптимістично", – поділився думками італієць.

У своєму дебютному сезоні Мбаппе зіграв у складі Реала 22 матчі, в яких забив 12 м'ячів та двічі асистував партнерам.

Нагадаємо, завтра, 18 грудня, відбудеться фінал Міжконтинентального кубка, в якому "вершкові" зустрінуться із Пачукою. Стартовий свисток пролунає о 18:00 за київським часом.

Раніше повідомлялось, що прокуратура закрила справу проти Мбаппе, якого звинувачували у зґвалтуванні.

Реал Мадрид Кіліан Мбаппе Карло Анчелотті

Кіліан Мбаппе

Визначився суперник Реала у фіналі Міжконтинентального кубку
Дисциплінарний комітет LFP відхилив скаргу Мбаппе про невиплату ПСЖ 55 млн євро
Реал підтвердив травму Мбаппе
Шведська прокуратура закрила справу щодо зґвалтування, в якому підозрювали Мбаппе
Мбаппе травмувався у матчі з Аталантою

Останні новини