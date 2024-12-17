Анчелотті оцінив стан здоров'я Мбаппе напередодні фіналу Міжконтинентального кубку

Головний тренер мадридського Реала Карло Анчелотті прокоментував стан здоров'я Кіліана Мбаппе, який через травму пропустив матч Ла Ліги проти Райо Вальєкано.

Слова фахівця наводить Фабріціо Романо.

"Вчора Кіліан тренувався та мав дуже хороші почуття. Все було дуже добре.

Подивимось сьогодні на тренуванні. Ми налаштовані оптимістично", – поділився думками італієць.