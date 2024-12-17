Анчелотті оцінив стан здоров'я Мбаппе напередодні фіналу Міжконтинентального кубку
Головний тренер мадридського Реала Карло Анчелотті прокоментував стан здоров'я Кіліана Мбаппе, який через травму пропустив матч Ла Ліги проти Райо Вальєкано.
Слова фахівця наводить Фабріціо Романо.
"Вчора Кіліан тренувався та мав дуже хороші почуття. Все було дуже добре.
Подивимось сьогодні на тренуванні. Ми налаштовані оптимістично", – поділився думками італієць.
У своєму дебютному сезоні Мбаппе зіграв у складі Реала 22 матчі, в яких забив 12 м'ячів та двічі асистував партнерам.
Нагадаємо, завтра, 18 грудня, відбудеться фінал Міжконтинентального кубка, в якому "вершкові" зустрінуться із Пачукою. Стартовий свисток пролунає о 18:00 за київським часом.
Раніше повідомлялось, що прокуратура закрила справу проти Мбаппе, якого звинувачували у зґвалтуванні.