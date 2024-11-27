Я провів 1300 матчів і зробив 4 тисячі замін: Анчелотті відповів тим, хто дає йому поради щодо складу

Головний тренер Реала Карло Анчелотті вважає, що ніхто не має давати йому порад щодо стартового складу та ротації.

Про це він сказав на пресконференції перед матчем проти Ліверпуля у 5 турі Ліги чемпіонів. Його слова наводить офіційний сайт Реала.

"Я чую багато порад, але давайте не будемо забувати, що я провів 1300 матчів, виставив 1300 стартових складів і зробив 4 тисячі замін. Ніхто не може дати мені пораду щодо цього", – сказав Анчелотті.

Також 65-річний наставник поділився своїми думками про суперника.

"Матч буде дуже цікавий, як це завжди буває, коли на полі Реал та Ліверпуль. Це два історичних клуби в цьому турнірі. У кожної з команд є свої особливості, і побачимо, в кого буде більше характеру, щоб здобути перемогу. Ліверпуль завжди конкурентоспроможний та небезпечний. Вони були такими з Клоппом і залишаються з новим тренером", – підсумував італієць.

Нагадаємо, Ліверпуль виграв усі 4 матчі Ліги чемпіонів із загальним рахунком 10:1, а Реал набрав лише 6 очок. У разі поразки "вершкові" навіть ризикують випасти з топ-24.

Матч між Ліверпулем та Реалом відбудеться сьогодні, 27 листопала. Початок центрального поєдинку ігрового дня – о 22:00 за київським часом.