Трубін: Збірна України готова до матчу проти Німеччини

Голкіпер збірної України Анатолій Трубін вважає, що національна команда готова до найближчих товариських матчів перед Євро-2024.

Поділився футболіст в коментарі УАФ.

"Збірна України готова до товариського матчу проти Німеччини. Наша мета — підготуватися через цей збір саме до Євро. Тому все поступово, день по дню, гра за грою будемо вдосконалюватися, щоб підійти до Євро готовими не на сто, а на всі двісті відсотків.

Грати за національну збірну, тим паче в нинішніх реаліях — мотивація на межі фантастики. Неважливо, проти кого ми граємо, адже ми граємо за цю емблему, за нашу збірну, за нашу країну", — сказав Трубін.

Напередодні збірна України провела перше тренування в Німеччині.

На груповому етапі чемпіонату Європи українці зіграють проти Бельгії, Словаччини та Румунії. У межах фінального етапу підготовки до турніру національна команда проведе товариські матчі проти Німеччини (3 червня), Польщі (7 червня) та Молдови (11 червня).

Нагадаємо, збірна України пробилася на Євро-2024 через плей-оф. Спершу "жовто-сині" видали суперкамбек проти Боснії і Герцеговини, а потім здобули вольову перемогу над Ісландією.