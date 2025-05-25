Це мені допоможе, – Аморім радий, що погодився очолити Манчестер Юнайтед по ходу сезону

Головний тренер Манчестер Юнайтед Рубен Аморім висловив упевненість у тому, що помилки цього сезону допоможуть йому у майбутньому.

Слова 40-річного португальця наводить Manchester Evening News.

Аморім опинився на "Олд Траффорд" у листопаді минулого року. Хоча сам фахівець тоді не бажав міняти команду по ходу сезону, зараз він змінив свою думку в цьому питанні.

За його словами, те, що він врешті-решт очолив Манчестер Юнайтед не в міжсезоння, врятувало його від багатьох помилок.

"У цей момент я дуже радий, що я опинився тут за півроку до початку нового сезону. Думаю, що в наступному сезоні ми уникнемо багатьох помилок. Зараз саме той час, коли ми можемо використати всі ці страждання, щоб змінити ситуацію влітку. Це стосується не лише гравців. Є багато речей, які потрібно змінити. Ми багато страждали, але я дуже радий, що прийшов сюди шість місяців тому, адже це допоможе мені в наступному сезоні", – сказав Аморім.

Нагадаємо, що у "червоних дияволів" залишився останній матч в цій кампанії. Сьогодні, 25 травня, о 18:00 за київським часом манкуніанці прийматимуть Астон Віллу в межах 38 туру АПЛ.

Раніше стало відомо, що Рубен Аморім залишиться на посаді тренера Манчестер Юнайтед. Але при цьому португалець повідомив Алехандро Гарначо, щоб той шукав собі нову команду.