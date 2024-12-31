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Вперше за 103 роки: Аморім показав один з найгірших стартів в історії МЮ

Володимир Максименко — 31 грудня 2024, 11:01
Вперше за 103 роки: Аморім показав один з найгірших стартів в історії МЮ
Рубен Аморім
O Jogo

Головний тренер Манчестер Юнайтед Рубен Аморім є одним з найгірших тренерів-дебютантів в історії клубу.

Про це повідомляє O Jogo.

"Манкуніанці" зазнали п'ять поразок у восьми матчах під керівництвом португальця - найгірший результат за останні 103 роки.

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Окрім того, МЮ зазнав три домашні поразки поспіль вперше з сезону-1978/79.

Нагадаємо, вчора "червоні дияволи" без шансів поступились Ньюкаслу.

Раніше Рубен Аморім оцінив можливість вильоту команди з АПЛ до Чемпіоншипу.

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