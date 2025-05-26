Астон Вілла подала скаргу на суддю, чиє рішення коштувало їй місця в Лізі чемпіонів
Астон Вілла підтвердила, що подала скаргу до органу, відповідального за суддівство матчів в Англії (PGMOL), звинувативши арбітра Томаса Бремолла у "помилці", яка потенційно коштувала команді місця у Лізі чемпіонів.
Про це йдеться на сайті вілланів.
Вчора, 25 травня, в 38 турі АПЛ команда Унаї Емері програла Манчестер Юнайтед з рахунком 0:2, через що вона опустилася на шосте місце таблиці та залишилася без головного єврокубку.
На 72-й хвилині за рахунку 0:0 Морган Роджерс скористався тим, що Алтай Баїндир не зафіксував м'яч у руках, вибив його та вразив порожні ворота. Але головний арбитр Бремолл скасував взяття воріт, зафіксувавши фол. А в наступній же атаці манкуніанці забили гол.
У своїй заяві Вілла повідомила, що звернулася до PGMOL з приводу вибору арбітра, зазначивши, що його помилка стала "основним фактором, який спричинив некваліфікацію клубу до Ліги чемпіонів".
Варто зазначити, що на момент інциденту з голом Роджерса Астон Вілла грала у меншості. Наприкінці першого тайму пряму червону картку отримав голкіпер Еміліано Мартінес.
Раніше з'явилася інформація, що захисник збірної Англії готовий влітку покинути Манчестер Юнайтед.