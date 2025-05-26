Астон Вілла подала скаргу на суддю, чиє рішення коштувало їй місця в Лізі чемпіонів

Астон Вілла підтвердила, що подала скаргу до органу, відповідального за суддівство матчів в Англії (PGMOL), звинувативши арбітра Томаса Бремолла у "помилці", яка потенційно коштувала команді місця у Лізі чемпіонів.

Про це йдеться на сайті вілланів.

Вчора, 25 травня, в 38 турі АПЛ команда Унаї Емері програла Манчестер Юнайтед з рахунком 0:2, через що вона опустилася на шосте місце таблиці та залишилася без головного єврокубку.

На 72-й хвилині за рахунку 0:0 Морган Роджерс скористався тим, що Алтай Баїндир не зафіксував м'яч у руках, вибив його та вразив порожні ворота. Але головний арбитр Бремолл скасував взяття воріт, зафіксувавши фол. А в наступній же атаці манкуніанці забили гол.

У своїй заяві Вілла повідомила, що звернулася до PGMOL з приводу вибору арбітра, зазначивши, що його помилка стала "основним фактором, який спричинив некваліфікацію клубу до Ліги чемпіонів".

Aston Villa can confirm the club has written to the PGMOL to raise concerns over the selection process of match officials following today’s game with Manchester United at Old Trafford.



With such high stakes surrounding today’s fixture, the club believe a more experienced referee… pic.twitter.com/Ma09U4glOQ — Aston Villa (@AVFCOfficial) May 25, 2025

Варто зазначити, що на момент інциденту з голом Роджерса Астон Вілла грала у меншості. Наприкінці першого тайму пряму червону картку отримав голкіпер Еміліано Мартінес.

Раніше з'явилася інформація, що захисник збірної Англії готовий влітку покинути Манчестер Юнайтед.