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Астон Вілла подала скаргу на суддю, чиє рішення коштувало їй місця в Лізі чемпіонів

Олексій Погорелов — 26 травня 2025, 09:27
Астон Вілла подала скаргу на суддю, чиє рішення коштувало їй місця в Лізі чемпіонів
Унаї Емері
Getty Images

Астон Вілла підтвердила, що подала скаргу до органу, відповідального за суддівство матчів в Англії (PGMOL), звинувативши арбітра Томаса Бремолла у "помилці", яка потенційно коштувала команді місця у Лізі чемпіонів.

Про це йдеться на сайті вілланів.

Вчора, 25 травня, в 38 турі АПЛ команда Унаї Емері програла Манчестер Юнайтед з рахунком 0:2, через що вона опустилася на шосте місце таблиці та залишилася без головного єврокубку.

На 72-й хвилині за рахунку 0:0 Морган Роджерс скористався тим, що Алтай Баїндир не зафіксував м'яч у руках, вибив його та вразив порожні ворота. Але головний арбитр Бремолл скасував взяття воріт, зафіксувавши фол. А в наступній же атаці манкуніанці забили гол.

У своїй заяві Вілла повідомила, що звернулася до PGMOL з приводу вибору арбітра, зазначивши, що його помилка стала "основним фактором, який спричинив некваліфікацію клубу до Ліги чемпіонів".

Варто зазначити, що на момент інциденту з голом Роджерса Астон Вілла грала у меншості. Наприкінці першого тайму пряму червону картку отримав голкіпер Еміліано Мартінес.

Раніше з'явилася інформація, що захисник збірної Англії готовий влітку покинути Манчестер Юнайтед.

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